До этого, локализация производства двигателей была для Baykar не приоритетной задачей.

На официальной странице Baykar в социальной сети X сообщается об успешных испытаниях ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 с отечественным двигателем TM100, разработанным компанией вместе с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Турции.

Генеральный директор компании Халук Байрактар на своей странице в X прокомментировал испытания ударного беспилотника с отечественным двигателем. Он подчеркнул, что его компанию неоднократно хвалили за разработку Bayraktar, но всегда была возможность для манипуляций: «Хорошо, но двигатель не отечественный».

Как объясняет турецкий бизнесмен, раньше производство ударных дронов не было так масштабировано, поэтому разработку собственного двигателя для Bayraktar TB2 было нецелесообразной задачей. Однако после того, как дрон зарекомендовал себя в условиях реальных боевых действий, ситуация изменилась. С тех пор Baykar взяли курс на полную локализацию всех производственных цепочек беспилотника.

Теперь, по словам Халука Байрактара, Bayraktar TB2 представляет собой полностью турецкий ударный дрон на базе двигателя TM100, оснащённого тройным резервированием блока управления, модульными силовыми агрегатами и системой продвинутого термоуправления.