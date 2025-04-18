Информацию подтвердил министр ведомства Скотт Тёрнер.

В марте администрация Дональда Трампа объявила о рассмотрении возможности продажи сотен непрофильных федеральных объектов недвижимости, за которые американские налогоплательщики вынуждены платить, несмотря на пустующие коридоры и неиспользуемые помещения.

Управление общих служб Соединённых Штатов Америки (GSA) объявило о внесении здания Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) в список федеральных помещений, определённых для ускоренного процесса ликвидации. Американские власти объясняют решение желанием привлечь рынок и изучить варианты перемещения ведомства.

Министр Жилищного строительства и городского развития Скотт Тёрнер, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что Вашингтон стремится оптимизировать деятельность правительства и гарантировать использование федеральных объектов исключительно для достижения результатов на благо американского народа.

Примечательно, что ещё в 2024 году Дональд Трамп обещал перенести десятки тысяч федеральных рабочих мест из Вашингтона (федеральный округ Колумбия) в «места, заполненные патриотами, которые любят Соединённые Штаты Америки».