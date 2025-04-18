Если урегулирование затянется, «проблема Джо Байдена» перейдёт Дональду Трапу.

Издание The Economist пишет о том, что американский президент Дональд Трамп не отказывается от своей цели завершить российско-украинский конфликт в ближайшее время. Изначально политик говорил о намерениях завершить конфликт всегда за один день, но его команда поставила более реалистичный срок - 100 дней с момента вступления в должность (20 января 2025 года), то есть до конца апреля.

По данным издания, Трамп по-прежнему планирует завершить конфликт в озвученные сроки. Об этом также свидетельствуют заявления чиновников из Белого дома, которые продолжают верить в скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта, говоря о прогрессе в этом вопросе. Впрочем, по-прежнему остаётся непонятным механизм достижения договорённостей между Украиной и Россией, как и сам ход переговорного процесса.

The Economist акцентируют внимание на том, что Дональд Трамп всё чаще начал называть российско-украинский конфликт «проблемой Джо Байдена», но если ситуация не возьмёт курс на урегулирование, вопреки всем его ранним обещаниям, проблема от предшественника перейдёт к нему.