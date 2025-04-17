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Nacvark
Еврокомиссия озвучила список «безопасных стран» для ускорения депортации из ЕС
Прошение об убежище от жителей стран «безопасного происхождения» будет рассматриваться быстрее, поскольку им, вероятнее всего, будет отказано из-за отсутствия угрозы безопасности на родине.

На сайте Европейской комиссии обнародовали первый список стран «безопасного происхождения», в который вошли Косово, Индия, Египет, Бангладеш, Колумбия, Марокко и Тунис. В список также входят все страны, претендующие на членство в Европейском союзе, за исключением тех, кто находится в состоянии боевых действий (Украина не будет признана «безопасной страной»). Список будет дополняться Брюсселем в будущем.

Определение страны как «безопасной» позволит ускорить процедуру рассмотрения заявлений о прошении убежища от жителей этой страны. Такое решение было принято на фоне того, что, вероятнее всего, просителям убежища из этих стран будет отказано в ходатайстве.

Проще говоря, если проситель убежища прибыл в Европейский союз из страны «безопасного происхождения», подал заявление на убежище и решил остаться в Европе до момента вынесения решения, ответ будет предоставлен ему в ближайшее время, а не по стандартной процедуре, на которую может уйти больше года. Как итог, страны Европейского союза смогут быстрее принять решение о депортации таких граждан ввиду необоснованности их прошения, не беспокоясь о присутствии у себя на территории нелегального мигранта, желающего затянуть процедуру рассмотрения ходатайства.

При этом в Европейской комиссии призывают страны-участники разбирать каждый случай индивидуально, а не принимать решение, опираясь на то, откуда прибыл проситель убежища. Отмечается, что обозначение страны как «безопасной» не устанавливает гарантии безопасности для всех граждан этой страны.

Помимо этого, в Европейской комиссии рассматривают возможность ускорения депортации после того, как мигранту было отказано в убежище. Сейчас проситель убежища, получивший отказ, может подать апелляцию на решение, оставаясь в Европе. Таким образом, некоторым мигрантам удаётся на нелегальной основе оставаться в европейской стране продолжительное время, ведь сначала их заявление на убежище рассматривают в течение года, а после - они оспаривают его ещё столько же.

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#евросоюз #европа #еврокомиссия
Источник: ec.europa.eu
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