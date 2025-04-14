Об этом сообщил Фридрих Мерц, чья партия выиграла на выборах.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, чья партия одержала победу на парламентских выборах и формирует новую правящую коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), заявил (цитата газеты Die Zeit), что новое правительство страны планирует ограничить число просителей убежища, установив его на уровне менее 100 тысяч человек в год.

По словам немецкого политика, в Германии переполнены города, муниципалитеты, школы, больницы и инфраструктура, из-за чего стоит прекратить принимать шестизначные числа мигрантов.

Для достижения этой цели правительство Мерца планирует сократить количество рассматриваемых заявлений от просителей убежища, депортировать больше людей, а также приостановить программы по воссоединению семей (мигранты приглашают в страну своих родственников). Он утверждает, что все эти пункты были согласованы с СДПГ на переговорах по формированию коалиции.

Помимо этого, Германия будет координировать свои действия с соседними странами, которые, между прочим, также начали ограничивать миграцию. В пример Фридрих Мерц приводит Австрию, которая, по его мнению, тоже заинтересована в решении миграционной проблемы.