Экономисты сходятся во мнении, что торговое столкновение ещё не закончилось.

Аналитики JPMorgan Chase в новом отчёте подтвердили свою приверженность прогнозу о возможной рецессии в Соединённых Штатах Америки и мире в целом. Несмотря на объявленную Дональдом Трампом 90-дневную паузу в пошлинах, вероятность экономического спада все равно составляет 60%.

В крупнейшем инвестиционном банке убеждены в том, что политический хаос в торговых и фискальных вопросов, как и большие потери на фондовых рынках, не снижают шанс рецессии в Соединённых Штатах Америки.

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JPMorgan акцентируют внимание на том, что возвращение пошлин на уровень 10% нельзя назвать антикризисной мерой, ведь такой шаг по-прежнему является большим шоком для мировой экономики, в 7,5 раз превышающим последствия торговой войны 2018 - 2019 годов. Тем не менее, экономисты считают объявленную Трампом паузу в пошлинах позитивной, если Вашингтон впоследствии не отменит её и увеличит тарифы, а переговоры со странами о полной отмене экономических барьеров продолжатся.

Банкиры также обеспокоены ростом американских пошлин на импорт китайской продукции, ведь суммарный тариф составил «поразительные» 125% (с учётом товарооборота между странами - речь идёт о 860 миллиардах долларов). В заключение JPMorgan пришли ко мнению, что начатое Вашингтоном торговое столкновение далеко от завершения.