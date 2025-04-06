Маргус Цахкна объясняет, что если в июне Венгрия не поддержит продление санкций против Москвы, активы будут разморожены.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова приводит издание Der Spiegel, выразил свои опасения по поводу возможной разморозки российских активов на сумму более 240 миллиардов долларов в том случае, если Венгрия откажется продлевать санкции против России в июне.

Эстонский министр напомнил, что голосование о продлении санкций проходит каждые шесть месяцев, требуя единогласной поддержки со стороны всех стран-участников. При этом на каждом голосовании европейским лидерам приходится уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать продление санкций.

Цакхна акцентирует внимание на том, что вместе со снятием санкций автоматически будут разморожены российские активы, сосредоточенные на счету бельгийского депозитария Euroclear.

Маргус Цахкна призывает европейских коллег принять решение о лишении Венгрии права голоса на подобных голосованиях, чтобы Будапешт не мог заблокировать решение о продлении санкций. Он утверждает, что для этого имеется юридическая возможность. Впрочем, даже если всё-таки продлить санкции не удастся, эстонский министр считает необходимым сделать всё, чтобы российские активы в Бельгии не были разморожены.