Заседание организуют Великобритания и Германия.

После того, как Дональд Трамп был вновь избран американским президентом, стало понятно, что встречи формата «Рамштайн» на одноимённой авиабазе будут прекращены. Однако не так давно стало известно, что Великобритания и Германия хотят вновь собрать страны Контактной группы по обороне Украины по координации военной помощи, оказываемой Киеву.

Как узнало издание Defense News от своих источников, говоривших на условиях анонимности, министр обороны Соединённых Штатов Америки пропустит данное заседание. Отмечается, что он не будет присутствовать ни лично, ни через онлайн-связь.

Более того, источники издания утверждают, что Пентагон не отправит на готовящееся в апреле заседание «Рамштайн» кого-либо из высокопоставленных чиновников ведомства, которые обычно сопровождали Хегсета в поездках. По информации Defense News, в американском правительстве по-прежнему оценивают, как официальные лица будут принимать участие в различных форумах, направленных на поддержку Украины или оказание Киеву помощи в сфере безопасности.

Defense News акцентируют внимание на том, что впервые заседание Контактной группы по обороне Украины пройдёт без участия американского министра обороны или хотя бы представителей Соединённых Штатов Америки.