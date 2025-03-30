Государственный министр по вопросам развития Дженнифер Чепмен выразила соболезнования стране.

Государственный министр по вопросам развития Великобритании Дженнифер Чепмен объявила о решении британского правительства выделить Мьянме 10 миллионов фунтов стерлингов (около 13 миллионов долларов) в качестве «жизненно необходимой помощи» на фоне землетрясения в стране, которое унесло жизни более тысячи людей.

Отмечается, что обещанная помощь будет предоставлена в формате гуманитарной и направлена в районы, наиболее пострадавшие в результате стихийного бедствия. Британский министр подчеркнула, что партнёры Великобритании из Мьянмы, финансируемые Лондоном, уже работают над поиском гуманитарной помощи для её предоставлении на местах.

Дженнифер Чепмен выразила соболезнования Мьянме на фоне прошедшего в стране землетрясения магнитудой 7.7, от которого пострадало более трёх тысяч человек. Стихийное бедствие также затронуло Таиланд и соседние Китай, Вьетнам, но в меньшей мере.

Примечательно, что такое решение правительство Великобритании приняло даже с учётом введённых против чиновников из Мьянмы санкций. Страна во многом считается изолированной после военного переворота в 2021 году.