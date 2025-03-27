Французский президент озвучил список оружия, которое будет поставлено ВСУ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж выделяет дополнительное финансирование в размере двух миллиардов евро для оказания военной помощи Вооружённым силам Украины.

По словам французского президента, в новый пакет военной помощи войдут:

переносные противотанковые комплексы «Милан»;

авиационные ракеты класса «воздух-воздух» для поражения целей на малой и средней дальности (используются истребителями Mirage 2000);

переносные зенитные ракетные комплексы «Милан»;

боеприпасы, в том числе дистанционно управляемые;

бронемашины.

Эмманюэль Макрон также подтвердил поддержку Францией инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта путём переговорного процесса в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности для Украины после подписания мирного соглашения будет усиление её армии, поэтому европейские союзники вырабатывают новую модель украинских вооружённых сил. Что касается миротворческих сил, Макрон объяснил, что они не будут стоять непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, в отличие от украинских военных, которые станут первым заслоном для сдерживания российских сил.