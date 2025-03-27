С таким заявлением выступил заместитель руководителя Офиса президента Украны Игорь Жовква.

Зам еститель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью французскому изданию Agence France-Presse (AFP) накануне с предстоящим саммитом стран, желающих обеспечивать Киеву гарантии безопасности, заявил, что его стране необходимо не просто безоружные миротворцы с голубыми касками, а полноценные боевые подразделения, которые смогут дать отпор.

При этом украинский чиновник подчёркивает, что Украине не нужны иностранные боевые подразделения для ведения боевых действий против России. Он подтвердил, что в Киеве осознают необходимость рассчитывать исключительно на свои силы.

В то же время Жовква критикует идею размещения миротворцев где-то во Львове, то есть в западной части страны, считая, что их необходимо разместить на более опасные участки, например, на границе с Белоруссией. Однако чиновник опять-таки подтверждает, что в Киеве осознают невозможность развёртывания подразделений вдоль линии боевого соприкосновения.

Игорь Жовква отказался называть точное количество контингента миротворческих сил, который необходим Украине, но отметил, что речь должна идти не о десяти тысячах солдат. Тем не менее, главным он видит не численность миротворцев, а их боеспособность и оснащённость.

«Каждый солдат должен быть готов к реальному бою», - заключил он.