От израильских обстрелов пострадали сотрудники международной организации.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш принял «тяжёлое решение» уменьшить присутствие сотрудников ООН в секторе Газа на фоне усиления израильских обстрелов после срыва договорённостей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщают на официальном сайте международной организации.

В заявлении признают, что вынуждены принять такое решение даже с учётом роста гуманитарных потребностей и обеспокоенности по поводу защиты гражданских лиц в анклаве. Отмечается, что на прошлой неделе сокрушительные удары Израиля по сектору Газа унесли жизни сотен мирных жителей, в том числе персонала ООН. Таким образом, около трети из сотни сотрудников международной организации будут вывезены из сектора Газа.

Упоминается и то, что 19 марта израильский танк нанёс удары по комплексу ООН в Дейр-эль-Балах (центральная часть анклава). Как итог, погиб сотрудник сотрудник международной организации из Болгарии, а тяжёлые ранения получили шесть человек из Франции, Молдавии, Северной Македонии и Великобритании.

В ООН напоминают, что международное право обязывает стороны любых военных конфликтов обеспечить неприкосновенность помещений и персонала международной организации. Гуттериш требуют проведения независимого расследования из-за инцидента с обстрелом из израильского танка.