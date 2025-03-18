Несмотря на рост трансатлантического товарооборота, пошлины США могут в корне изменить ситуацию.

Издание Reuters, ссылаясь на отчёт Американской торговой палаты в Европейском союзе (AmCham EU, лоббирует американские интересы в европейских странах), пишет, что из-за торгового противостояния Соединённых Штатов Америки и Европы может пострадать бизнес, которому нанесут ущерб на сумму около 9,5 триллионов долларов.

Отмечается, что в 2024 году товарооборот между Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом достиг рекордных двух триллионов долларов. При этом подчёркивается, что основную роль в трансатлантическом бизнесе играют инвестиции и внутрикорпоративная торговля, на которую вводимые Вашингтоном пошлины в корне повлиять.

В случае, если внутрикорпоративная торговля, включающая в себя 60% экспорта Германии, окажется под ударом, эффект может распространиться на другие важные сферы, в том числе поставки в Европу американского сжиженного природного газа.

Reuters акцентируют внимание на том, что AmCham EU сомневаются в выгодности для Соединённых Штатов Америки вводимых Вашингтоном пошлин. Эксперты призывают учесть обратный эффект тарифов, который затронет и американскую, и европейскую экономики.