Об этом пишет местное издание Yle, взявшее интервью у исполнительного директора Финской ассоциации птицеводов Веера Лехтиля.

В Соединённых Штатах Америки из-за эпидемии птичьего гриппа возникла острая нехватка куриных яиц, в связи с чем цены на соответствующую продукцию в некоторых штатах выросли как минимум в пять раз - от 10 долларов за дюжину. На фоне этого страна обратилась к Европе с вопросом, могут ли европейские страны наладить поставки куриных яиц в штаты.

Как сообщает финляндскому изданию Yle исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов Веера Лехтиля, Хельсинки не смогут наладить поставки куриных яиц в Соединённые Штаты Америки. Дело в том, что экспорт невозможен из-за отсутствия согласованных правил. Впрочем, по её мнению, даже если Финляндия начала экспортировать данную продукцию в штаты, существенно это не повлияло бы на решение американской проблемы.

По данным датского журнала Agriwatch, Соединённые Штаты Америки с аналогичным запросом обратились к Дании, Швеции и Нидерландами. Шведская компания Kronäggs, специализирующаяся на производстве куриных яиц, сомневается в своих возможностях начать поставки продукции в штаты, учитывая экспортные ограничения.

Более того, в Европе также наблюдается нехватка яиц из-за птичьего гриппа. Об этом говорит и Веера Лехтиля, подчёркивая, что хоть Финляндия пока справляется с проблемой, она всё ещё остаётся актуальной.