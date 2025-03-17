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Nacvark
The Independent озвучили требования Украины в рамках перемирия, с которыми Киев ознакомил США
Ключевым остаётся территориальный вопрос: украинские власти не претендуют на утраченные территории, но и не отдадут подконтрольные ВСУ.

Известно, что Соединённые Штаты Америки согласовали с Украиной 30-дневное перемирие и предложили России установить режим прекращения огня в зоне боевых действий. Российский президент Владимир Путин сообщил о согласии Москвы на перемирие, но подчеркнул, что есть определённые «нюансы». Как итог, американская сторона начала согласовывать с российскими дипломатами условия, чтобы добиться прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как пишет издание The Independent, в Киеве уже смирились с тем, что вернуть границы 1991 или 2014 года не получится. Однако украинские власти по-прежнему имеют свои требования, о которых известно Соединённым Штатам Америки. Среди них:

  1. Отказ от дополнительных территориальных уступок - украинские власти не собираются уступать территории, которые контролируется их армией;
  2. Возвращение детей с украинским гражданством с подконтрольных России территорий;
  3. Украина рассчитывает получить международные гарантии безопасности при нарушении условий прекращения огня Россией;
  4. Освобождение украинских граждан, в том числе военных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах;

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам издания, что считают нелепым передачу территорий, которые Россия не контролирует на данный момент или даже не контролировала вовсе (город Запорожье). Однако в российском законодательстве Херсонская и Запорожская область уже присоединена к России, поэтому Москва также не собирается отказываться от своих претензий, ссылаясь на свою конституцию. В Киеве, в свою очередь, хотят остановиться на текущей линии боевого соприкосновения, то есть с учётом сложившихся реалий на поле боя, а в перспективе украинские власти постараются дипломатическим путём вернуть административные границы Запорожской и Херсонской областей.

#россия #украина #сша
Источник: independent.co.uk
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