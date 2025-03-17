Первый этап - прекратить огонь, второй - договориться со сторонами. Без первого невозможно второе.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в интервью изданию CBS News прокомментировал ситуацию с российско-украинским конфликтом, рассказав о двухэтапном плане по его урегулированию.

Глава американского внешнеполитического ведомства сразу подчеркнул, что речь идёт о тяжёлом конфликте, с большим количеством сложностей, который длится уже три года. План действующей администрации по его завершению предусматривает два этапа:

А - прекратить огонь, чтобы перейти к следующем этапу;

Б - начать прямые или непрямые переговоры для завершения мирного соглашения.

Однако, как отметил Рубио, невозможно перейти сразу к этапу Б, не достигнув прекращения огня, ведь любые переговоры усложняются, когда стороны конфликта ведут активные боевые действия. По этой причине американские власти добиваются прекращения огня, о ходе согласования которого он пока не готов рассказать в подробностях. Чиновник надеется, что в ближайшее время Вашингтон сможет анонсировать 30-дневное перемирие.

Что касается второго этапа урегулирования, Марко Рубио рассчитывает в рамках таких переговоров добиться прочного и долгосрочного мирного соглашения. Однако это будет трудным, ведь потребуется проделать много тяжелой работы, добиться уступок с обеих сторон. Он напомнил, что Дональд Трамп пообещал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт.