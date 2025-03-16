Не исключается поставка истребителей, находящихся на вооружении третьих стран.

Ещё зимой Военно-воздушные силы Украины получили от Франции партию французских истребителей Mirage 2000-5, которые приступили к усилению противовоздушной обороны страны. Самолёты используются для отражения российских ракетных обстрелов украинских территорий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью местному изданию La Parisen заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные партии своих истребителей. Французский президент не исключает и поставку истребителей третьими странами, на вооружении которых имеются самолёты, но они их не используют.

Помимо этого, Макрон рассказал, что во время позавчерашнего разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским тот попросил Францию поставить Вооружённым силам Украины дистанционно управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Поставки данного вооружения находятся на этапе рассмотрения французским правительством.

Стоит отметить, что полученные Украиной французские истребители Mirage 2000-5 помимо функций противовоздушной обороны также могут быть носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и авиационных бомб AASM Hammer.