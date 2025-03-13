Об этом изданию The Telegraph сообщил генеральный директор компании Оливер Блюм

Генеральный директор немецкой автомобилестроительной компании Volkswagen Оливер Блюм в комментарии The Telegraph подтвердил, что их бизнес готов перепрофилироваться и начать производить оружие для немецкой армии. Он отметил, что пока таких предложений не поступало, но в компании готовы рассматривать концепции. Данное заявление прозвучало на фоне возможного перевооружения, инициированного Европейской комиссией.

Блюма спросили, готовы ли Volkswagen, чьи заводы не используют все производственные мощности, перейти к производству военной техники, на что он ответил утвердительно. По его мнению, учитывая геополитическую ситуацию в мире, такое решение было бы правильным. Он добавил, что Европе нужно снова больше инвестировать, чтобы обеспечить свою безопасность.

Несмотря на то, что немецкий производитель автомобилей не ведёт прямых переговоров с Бундесвером, они вполне рассматривают сценарий с переходом на производство военной техники, ведь Volkswagen Group имеют соответствующую компетенцию. Оливер Блюм подчеркнул, что вопрос остаётся открытым, а инициативы будут выдвигаться в первую очередь оборонно-промышленным комплексом.

The Telegraph напоминают, что на фоне роста акций немецких оборонных компаний некоторые автомобильные предприятия в Германии перешли к производству оружия. Особенно это остаётся актуальным для того бизнеса, который так и не смог восстановить свой уровень дохода после пандемии COVID.