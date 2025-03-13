Его слова по итогам встречи с европейскими союзниками приводит издание Le Figaro.

Несколько дней назад в Париже прошла встреча военачальников из 34 европейских и неевропейских стран, которые обсуждали российско-украинский конфликт, его урегулирование и обеспечение гарантий безопасности Украине. После неё министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню провёл ещё одну встречу, в этот раз - с коллегами из Великобритании, Германии, Польши и Италия, то есть в так называемом формате E5.

Французский министр, чьи слова приводит издание Le Figaro, утверждает, что пятнадцать стран проявили заинтересованность к своему участию в обеспечении мира на территории Украины. По его словам, сейчас начальник штабов разрабатывают сценарии, которые можно предложить политическим лидерам, чтобы выяснить, какой они видят архитектуру безопасности Киева для обеспечения прочного долгосрочного мира.

Лекорню на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подчеркнул, что главной гарантией безопасности для Украины остаётся её армия, которую Европа будет развивать. Он также видит необходимость предпринять Европейскому союзу усилия по развитию собственной обороноспособности, особенно касаемо боеприпасов и противовоздушной обороны.