Источники издания предполагают, что Москва согласится на предложение, но выдвинет одно условие.

После того, как Киев согласился на предложенное Соединёнными Штатам Америки 30-дневное перемирие с Россией, Вашингтон возобновил поставки оружия и передачу разведывательных данных Вооружённым силам Украины. Американская сторона попытается выяснить, согласны ли в Москве на заключение перемирия с Украиной. Известно, что американские эмиссары в ближайшие дни посетят Россию.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что российское руководство, скорее всего, согласится на предложенное Вашингтоном перемирие. Отмечается, что условия прекращения огня не соответствуют российским требованиям к Украине.

По данным источников издания, в качестве условия для заключения перемирия Москва может потребовать от Вашингтона прекратить поставки оружия Украине, которые с недавних пор возобновились. Из-за этого переговоров по возможному перемирию могут затянуться.

Американский президент Дональд Трамп уже говорил ранее о том, что может заставить Москву пойти на прекращения огня путём финансового давления на Россию, но не хочет прибегать к таким мерам, поскольку в его интересах заключить мирное соглашение для урегулирования российско-украинского конфликта.