Об этом сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что на это неделе, в период с 12 по 16 марта, в Москву приедет специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, которого также привлекли к урегулированию российско-украинского конфликта.

Американский дипломат планирует обсудить с российским руководством предложение Вашингтона и Киева по установлению 30-дневному режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Не уточняется, с кем именно будет говорить Уиткофф в Москве.

Левитт также добавила, что Соединённые Штаты Америки поддерживают контакты с Россией и по другим каналам, в частности, недавно советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц провёл телефонный разговор со своим российским коллегой.

Кэролайн Левитт заключила, что в Вашингтоне рассчитывают на согласие России с предложенным 30-дневным перемирием в зоне боевых действий.

Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало о том, что Стив Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным, а его выезд в Москву запланирован на 13 марта 2025 года.