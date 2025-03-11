Он подчеркнул, что экс-президент Джо Байден бездействовал в этом вопросе и это обогатило Тегеран.

Министр энергетики Соединённых Штатов Америки Крис Райт на конференции CERAWeek by S&P Global в интервью Bloomberg заявил, что предыдущий президентский срок Дональда Трампа привёл к тому, что экспорт иранской нефти снизился до скромных значений. В то же время экс-президент Джо Байден хоть и не снял санкции против Тегерана, но не применял их, поэтому за последние четыре года Тегеран существенно обогатился.

По мнению американского министра, всё это привело к ряду последствий, в частности, усилению ХАМАС, «Хезболлы» и «Ансар Аллах», которые поддерживаются Корпусом стражей исламской революции.

«Трамп наоборот, стремится остановить хаос», - добавил он.

Райт подчеркнул, что Вашингтон может себе позволить сократить экспорт иранской нефти путём введения новых санкций и надзором за соблюдением уже введённых

Известно, что Дональд Трамп в начале своего президентского срока распорядился придерживаться политики максимального давления в отношении Ирана. Американский президент намерен таким образом вынудить Тегеран пойти на новую «ядерную сделку», которая ограничит иранскую ядерную программу, не дав стране завладеть ядерным оружием. Однако верховный лидер аятолла Али Хаменеи запретил правительству вступать в переговоры с Вашингтоном, пока они оказывают давление на Тегеран.