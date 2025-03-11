Нелегальные мигранты получили возможность самостоятельно заполнить анкету на выезд из страны, если они хотят в будущем иметь право вернуться легально.

Служба таможенного и пограничного контроля Соединённых Штатов Америки (CBP) на своей официальной странице объявила о создании нового мобильного приложения CBP Home, которое позволяет нелегальным мигрантам на добровольной основе заполнить заявку на отбытие из стран, проще говоря - «самодепортацию». Отмечается, что приложение можно установить на Andriod, iOS или заполнить заявку на сайте службы.

Исполняющий обязанности комиссара CBP Пит Флорес подчеркнул, что приложение позволяет нелегальным мигрантам уведомить власти о своих намерениях покинуть страну без привлечения к ответственности.

Как объясняет министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, чьи слова цитируют на сайте министерства внутренней безопасности, в Вашингтоне решили предоставить «нелегалам» возможность самостоятельно покинуть Соединённые Штаты Америки, если они хотят в будущем вернуться в штаты уже на легальной основе. В случае же, если нелегального мигранта арестуют и депортируют, он больше не сможет посетить страну даже в качестве туриста.

Примечательным является то, что в своё время администрация экс-президента Джо Байдена создала мобильное приложение CBP One, которое позволяло нелегальным мигрантам получить право остаться в штатах. Теперь же CBP One, позволившее более 1 миллиону мигрантов нелегально въехать в Соединённые Штаты Америки, будет автоматически обновлено до CBP Home с функцией «самодепортации».