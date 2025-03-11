Из них 700 миллионов долларов были потрачены на пособия для беженцев из Украины.

Издание PAP Buzines, ссылаясь на отчёт национального банка Польши Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), пишет, что государственный бюджет страны пополнился 15,1 миллиардами злотых (почти 4 миллиарда долларов), которые принесли украинцы. Отмечается, что поступившее средства являются отчислениями украинских граждан в государственный бюджет: налоги на доходы, взносы на пенсионное обеспечение, различные виды страхования и остальное налогообложение.

При этом польское правительство в прошлом году потратило 2,8 миллиарда злотых (около 700 миллионов долларов) на программу «Семья 800+», по которой Польша выплачивает украинской семье 800 злотых за каждого ребёнка, посещающего польскую школу.

Тем не менее, присутствие украинских беженцев в Польше положительно влияет на экономику страны: они приносят в государственный бюджет в пять раз больше, чем уходит на их социальное обеспечение. В случае, если все программы поддержки мигрантов из Украины будут свёрнуты, ситуация окажется ещё лучше.

Примечательным также является то, что на момент января 2025 года в Польше зафиксировали исторический минимум безработицы, учитывая трудоустроившихся в Польше 800 тысяч украинских граждан.