Издание PAP Buzines, ссылаясь на отчёт национального банка Польши Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), пишет, что государственный бюджет страны пополнился 15,1 миллиардами злотых (почти 4 миллиарда долларов), которые принесли украинцы. Отмечается, что поступившее средства являются отчислениями украинских граждан в государственный бюджет: налоги на доходы, взносы на пенсионное обеспечение, различные виды страхования и остальное налогообложение.
При этом польское правительство в прошлом году потратило 2,8 миллиарда злотых (около 700 миллионов долларов) на программу «Семья 800+», по которой Польша выплачивает украинской семье 800 злотых за каждого ребёнка, посещающего польскую школу.
Тем не менее, присутствие украинских беженцев в Польше положительно влияет на экономику страны: они приносят в государственный бюджет в пять раз больше, чем уходит на их социальное обеспечение. В случае, если все программы поддержки мигрантов из Украины будут свёрнуты, ситуация окажется ещё лучше.
Примечательным также является то, что на момент января 2025 года в Польше зафиксировали исторический минимум безработицы, учитывая трудоустроившихся в Польше 800 тысяч украинских граждан.