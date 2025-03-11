Американская сторона также хочет определить, на какие уступки готовы идти в Москве.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание The New YorkTimes, перед прибытием в Саудовскую Аравию заявил, что Украине придётся уступить территории в рамках любой мирной сделки, заключённой с Россией.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обе стороны конфликта не видят военного решения ситуации: Россия в краткий срок не сможешь заполучить контроль над всеми украинскими территориями, а Украина не сможет вернуться на позиции 2014 года.

Рубио отметил, что на предстоящих переговорах необходимо определить, на какие уступки со своей стороны готова пойти Москва. Он подчеркнул, что в Вашингтоне пока не знают, насколько российские власти на самом деле далеки с украинскими.

Рубио заверил, что Соединённые Штаты Америки не станут оказывать военную помощь России. В то же время украинская армия продолжает получать от Вашингтона информацию, которая способствует её оборонительным операциям, а поставки оружия могут быть возобновлены в случае существенного прогресса в мирном урегулировании конфликта. Отключать украинским военным американский спутниковый интернет Starlink никто также не планирует.