Они будут действовать «до тех пор, пока американцы не проявят к канадцам уважения».

В начале 2025 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке, которая должна была произойти после того, как Либеральная партия (правящая партия) найдёт ему замену. Вчера стало известно, что на внутреннем голосовании победил канадский и британский экономист Марк Карни, сплотивший партию и получивший почти 90% голосов своих избирателей (членов партии). Он уже побывал управляющим Центральными банками Канады (2008 - 2013) и Англии (2013 - 2020), а также является председателем совета директоров новостной компании Bloomberg.

Марк Карни в интервью CNN ответил на вопрос, планирует ли он сохранить введённые Оттавой пошлины против Соединённых Штатов Америки. Будущий глава канадского правительства подтвердил, что продолжит зеркальную тарифную политику «до тех пор, пока американцы не проявят к канадцам уважение».

Политик возмутился тем, что Трамп ввёл пошлины против Канады, тем самым «напав» на канадские семьи, рабочих и бизнес.

Таким образом, Канада продолжит вводить ответные пошлины в отношении импорта из Соединённых Штатов Америки, в то время как американские власти, как уже говорил Дональд Трамп, будут предпринимать зеркальные меры.