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Nacvark
США и РФ запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Сирии
Его могут назначить 10 марта на 17:00 по московскому времени.

Первый заместитель постоянного представителя России в Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале проинформировал о совместном с Соединёнными Штатами Америки запросе на проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для закрытых консультаций, в связи со сложившейся в Сирии ситуацией.

Предполагается, что Дания, председательствующая в ООН в течение всего марта, назначит внеплановое заседание 10 марта в 10:00 по Нью-Йорку, то есть в 17:00 по московскому времени.

Несколько дней назад в провинции Латакия (юго-запад Сирии, побережье Средиземного моря) начались столкновения между представителями нового сирийского правительства и оппозиционных ему групп. В ряде населённых пунктов ситуация серьёзно накалилась и сопровождается элементами насилия. Часть мирных жителей, представляющих религиозное меньшинство алавитов, укрылась на российской военной базе в Хмеймиме. Новые власти называют свои действия подавлением попыток сторонников экс-президента Башара Асада устроить восстание, когда алавиты жалуются на преследование по религиозному признаку со стороны Дамаска.

#россия #сша #оон #сирия
Источник: t.me
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