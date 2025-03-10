Его могут назначить 10 марта на 17:00 по московскому времени.

Первый заместитель постоянного представителя России в Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале проинформировал о совместном с Соединёнными Штатами Америки запросе на проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для закрытых консультаций, в связи со сложившейся в Сирии ситуацией.

Предполагается, что Дания, председательствующая в ООН в течение всего марта, назначит внеплановое заседание 10 марта в 10:00 по Нью-Йорку, то есть в 17:00 по московскому времени.

Несколько дней назад в провинции Латакия (юго-запад Сирии, побережье Средиземного моря) начались столкновения между представителями нового сирийского правительства и оппозиционных ему групп. В ряде населённых пунктов ситуация серьёзно накалилась и сопровождается элементами насилия. Часть мирных жителей, представляющих религиозное меньшинство алавитов, укрылась на российской военной базе в Хмеймиме. Новые власти называют свои действия подавлением попыток сторонников экс-президента Башара Асада устроить восстание, когда алавиты жалуются на преследование по религиозному признаку со стороны Дамаска.