Он также призывает возобновить военную помощь Украине.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и сторонник Дональда Трампа в интервью изданию Fox News (цитата CNN) заявил, что уже в ближайшие дни внесёт в Конгресс Соединённых Штатов Америки законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов. Он подчеркнул, что это поможет подтолкнуть Москву к переговорам.

Американский сенатор также обеспокоен решением американского президента прекратить поставки оружия и передачу разведывательных данных Вооружённым силам Украины. Он объясняет, что если полностью прекратить поддержку Киеву, ситуация сложится гораздо хуже, чем в Афганистане:

«Я не думаю, что Трамп желает этого», - добавил он.

Линдси Грэм призывает предоставлять Украине всё необходимое, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. По его словам, у него пару дней был разговор с советником американского президента по национальной безопасности Майком Уолтцем, который согласился с необходимостью «достойного и справедливого» завершения российско-украинского конфликта конфликта. При этом политики сошлись во мнениях, что Владимир Зеленский испортил встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года.