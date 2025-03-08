Речь идёт об Оттавском и Дублинском договорах.

В 1999 году вступил в силу Оттавский договор, к которому примкнуло 133 государства. Документ предусматривает отказ стран-подписантов от применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Подписавшие договор страны накладывают на себя обязательство по уничтожению всех имеющихся у них арсеналов данного вида оружия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать Министерству обороны и Генеральному штабу дать позитивную оценку необходимости выхода Варшавы из Оттавского договора и, возможно, даже Дублинского, который устанавливает запрет на применение кассетных боеприпасов.

По его словам, он планирует провести дополнительные консультации с правительством по этому поводу. Он признаёт тот факт, что применение противопехотных мин и кассетных боеприпасов вызывает «много этических и гуманитарных сомнений», но такое оружие используется странами, которые представляют угрозу для Польши.

Известно, что несколько дней назад Литва вышла из Оттавского договора, к которому присоединилась в 2003 году. Украина в своё время также ратифицировала документ, но не исполняет его сейчас, ссылаясь на боевые действия в стране.