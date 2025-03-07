Он подчеркнул, что решение приостановить поставки оружия позволило вернуть Киев на путь мира. Однако это не говорит о завершении поддержки Вашингтона.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог на Совете по международным отношениям (CFR) прокомментировал ситуацию с прекращением поставок американского оружия Вооружённым силам Украины, подчеркнув, что у украинских военных хватит сил, чтобы продержаться до лета без поддержки Соединённых Штатов Америки.

По словам американского дипломата, сейчас речь идёт о паузе в помощи, а не окончательном завершении поддержки Вашингтона. По его мнению, в сложившейся ситуации лучше всего было «дать хорошую оплеуху упрямому мулу», чтобы привлечь его внимание.

Кит Келлог объяснил, что на встрече в Белом доме 28 февраля Владимир Зеленский хотел, чтобы Дональд Трамп занял чёткую антироссийскую позицию. Однако американский президент не видел встречу в Овальном кабинете как инструмент для того, чтобы дать одной из сторон преимущество над другой.

В конечном итоге Вашингтон дал понять Киеву, что Трамп очень серьёзно настроен и собирается завершить российско-украинский конфликт. Он признал, что решение о прекращении поставок оружия Украине было принять тяжело, но украинские власти прекрасно понимали ситуацию и знали последствия: «Их честно предупредили, что это произойдёт».