При условии, если закупаемый газ будет не российским.

Принятие решений на уровне Европейского союза, например, продления антироссийских санкций, требует единогласного согласия всех стран-участников сообщество. В Словакии и Венгрии не исключают блокирование подобных решений из-за прекращения транзита российского газа через украинские территории, а также других угроз их энергетической безопасности.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Брюсселе обсуждают возможность частичного финансирования закупок газа для Венгрии и Словакии, если страны отдадут предпочтение энергоносителям не российского происхождения. Предполагается, что в таком случае газ будет храниться в украинских газохранилищах, заодно не давая простаивать газотранспортной системе Украины.

По данным здания, украинский газовый хаб позволит впоследствии распределять не российский газ среди стран Восточной и Центральной Европы. Bloomberg подчёркивают, что неясно, насколько такая идея будет поддерживаться словацкими и венгерскими властями, если учитывать наличие в странах собственных газохранилищ. Не уточняется, откуда именно в страны Европейский союз планирует наладить поставки.