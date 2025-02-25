Французский президент в прямом эфире объяснил своему коллеге, что большая часть европейской помощи Украине безвозмездная и Европа не требует от Киева денег.

Американский президент Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты Америки в меньшей мере должны быть заинтересованы в оказании помощи Украине, чем Европа. По этой причине он хочет взыскать с Киева средства, которые компенсируют потраченные деньги американских налогоплательщиков. Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он в очередной раз заявил, что Европейский союз оказывал Украине помощь в виде займов, когда добросердечный Вашингтон давал украинцам всё бесплатно.

Макрон перебил Трампа в Овальном кабинете, подчеркнув, что, справедливости ради, Европа оказывала помощь Украине на тех же условиях, что и Соединённые Штаты Америки. По его словам, лишь меньшая часть из переданных средств была предоставлена в кредит. При этом даже те деньги, которые были предоставлены взаймы, предусматривают погашение задолженности за счёт России, а не Киева.

Французский президент в ходе встречи с Трампом напомнил, что общая доля Европы в передаче Киеву реальных денег в виде кредитов, гарантий, грантов составляет около 60% (138 миллиардов евро).

Эмманюэль Макрон признал, что было бы хорошо компенсировать средства стран, поддержавших Украину. Однако, по его мнению, делать это надо не за счёт Киева, а Москвы. В то же время он отметил, что Европа не может конфисковать замороженные российские активы в счёт украинского долга, поскольку деньги не принадлежат европейцам, но Россия могла бы добровольно передать часть средств по итогам переговоров о урегулировании российско-украинского конфликта.