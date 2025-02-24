Он утверждает, что команда Трампа очень близко подошла к заключению сделки.

Специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Россией в Эр-Рияде, в эфире телеканала CNN заявил, что российская сторона дала понять о готовности к завершению российско-украинского конфликта, а ориентиром для мирной сделки может стать проект Стамбульских соглашений 2022 года.

По словам американского чиновника, были убедительные и содержательные переговоры, которые позволили подготовить протокольные стамбульские договорённости. Он подчеркнул, что формат Стамбульских соглашений вполне может стать ориентиром для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

Уиткофф утверждает, что мир увидит уступки с обеих сторон. Американский дипломат объясняет, что Дональду Трампу лучше всего удаётся объединять людей и помогать им осознать: путь к миру – это уступки и достижение компромисса.

Стив Уиткофф отметил, что команде Трампа удалось подойти очень близко к тому, чтобы что-то подписать. По его мнению, результат очень хороший и его вскоре сможет увидеть мир.