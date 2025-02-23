Связано это с «унизительными церемониями» освобождения израильских пленных.

Израиль и ХАМАС в рамках заключённого мирного соглашения осуществляют обмен пленными. Палестинская сторона освобождает пленённых израильских граждан, в том числе военнослужащих, которые находятся в плену с 7 октября 2023 года. Взамен израильская сторона освобождает палестинских заключённых, отбывающих в Израиле наказание по обвинению в терроризме. Вчера палестинское движение освободило двух израильских пленных, проведя соответствующую церемонию.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о решении израильского правительства приостановить освобождение палестинских заключённых, ссылаясь на «унизительные церемонии».

Все свои освобождения пленных ХАМАС осуществляет церемониально, то есть в общественных местах в присутствии сотен членов группировки. Так, например, в конце января 2025 года освобождённые пленные были вынуждены пройти шумную многотысячную толпу под конвоем членов группировки.

Израильские власти посчитали такие церемониальные освобождения нарушением со стороны ХАМАС, которое «унижает честь пленных, демонстрирует их циничную эксплуатацию в пропагандистских целях».

Израиль готов возобновить освобождение палестинских заключённых только после следующего обмена, который не будет сопровождаться «унизительными церемониями».