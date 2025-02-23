Его слова приводит The Washington Post.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего очередного доклада о положении страны заявил, что Украина, или «то, что от неё останется» станет буферной зоной между НАТО и Россией, как это было раньше. Его слова приводит издание The Washington Post.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что суть конфликта заключается не в самой Украине, а украинских территориях, которые были буферной зоной, но в один момент оказались под контролем НАТО. Он недоумевает тем, как европейские и американские чиновники рассчитывали, что Россия будет бездействовать.

Орбан сразу предупредил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В членстве страны в Европейском союзе он тоже сомневается, отмечая, что решать это будет Венгрия. В то же время венгерский премьер видит угрозу в таком расширении европейского сообщества, ведь Украина уничтожит венгерских фермеров и всю национальную экономику. Политик имел ввиду, что дешёвые украинские сельскохозяйственные товары заполонят рынок, а Венгрия ввиду появления более бедной страны-участника лишится дотаций от Брюсселя, на которых строится основная часть государственного бюджета венгерского государства.