Американский президент готов прекратить торговлю с теми, кто попытаетесь заменить американский доллар.

Американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы предпринять меры в случае создания БРИКС собственной валюты, позиционирующей себя как альтернатива американскому доллару. По его словам, попытки стран сообщества «играть с долларом» приведут к тому, что с ними прекратят торговать, а даже если их товары будут импортировать в штаты, то только под стопроцентные пошлины.

Трамп считает, что БРИКС изначально создавали с «мутной и нехорошей» целью, а Вашингтон продолжит вводить пошлины на импорт товаров из тех стран, которые «плохо себя ведут».

Примечательно, что американский президент припомнил о своём раннем предупреждении БРИКС о готовности ввести против них пошлины. Он утверждает, что с тех пор сообщество начало «умолять» этого не делать и в общем-то «умерло». Стоит напомнить, что ещё в декабре 2024 года Дональд Трамп предостерегал БРИКС от попыток заменить американский доллар как мировую валюту. В конечном итоге в Кремле опровергли намерения создавать валюту экономического сообщества, которая будет использоваться странами-участниками.