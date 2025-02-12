Такое заявление он сделал на встрече с королём Иордании Абдаллой II.

Американский президент Дональд Трамп на встрече с королём Иордании Абдаллой II заявил, что Соединённые Штаты Америки не будут покупать сектор Газа. По его словам, американские власти получат анклав, оставят его себе и добьются того, чтобы там был мир и ни у кого не возникало вопросов.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет управлять анклавом должным образом. На вопрос о том, каким образом американские власти получат контроль над сектором Газа, американский президент ответил, что это возможно в рамках имеющихся у его страны полномочий.

Американский президент обещает, что его план восстановления анклава предусматривает возведение отелей, офисных зданий, жилья. В итоге, как он утверждает, сектор Газа станет «бриллиантом» Ближнего Востока. Однако для этого, по его мнению, необходимо переместить палестинцев, например, в Иорданию и Египет.

Впрочем, пока что ни в Европе, ни на Ближнем Востоке не поддерживают идею переселения палестинцев. Король Иордании Абдалла II, с которым встретился Трамп, также выразил мнение, что восстановление сектора Газа возможно без выселения палестинского народа. Тем не менее, Трамп считает, что и Египет и Иордания согласятся принять палестинцев, пока идёт восстановление анклав, ведь в противном случае он прекратит оказывать им помощь.