Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление попыткой скрыть «масштабы катастрофы для ВСУ».

Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что Киев на переговорах с Россией готов предложить обмен территориями. В качестве «разменной монеты» украинские власти планируют использовать удерживаемую под своим контролем часть территорий в Курской области.

Украинский политик не уточнил, какие именно территории Украины он планирует выменять. В то же время он подчеркнул, что все территории важны и приоритет на определённые участки отсутствует.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Зеленского в своём Telegram-канале, отметив, что подобные заявления говорят о попытке скрыть «масштабы катастрофы для Вооружённых сил Украины».