По данным Bloomberg, они обсудят сделку по редкоземельным металлам.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что отправляет в Киев министра финансов Соединённых Штатов Америки Скотта Бессента, который проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Не уточняется, когда именно прибудет в стране американский министр и какая цель его визита.

В то же время американский президент подчеркнул, что Вашингтон потратил миллиарды долларов по всему миру, но похвастаться по итогу особо нечем. Он также призвал к завершению российско-украинского конфликта, учитывая количество нанесённых разрушений.

Владимир Зеленский в своём видеообращении подтвердил, что в Киеве готовы к встрече с представителями Соединённых Штатов Америки, которые пройдут уже в ближайшее время. Он уточнил, что такие встречи будут на многих уровнях.

По данным Bloomberg, Скотт Бессент приедет в Киев для того, чтобы обсудить с Зеленским возможность сделки по добыче американскими компаниями редкоземельных металлов в недрах украинской земли. Как уже известно, Дональд Трамп намерен компенсировать расходы на оказание поддержки Украины за счёт совместной добычи ресурсов.