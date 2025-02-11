Издание Bloomberg, ссылаясь на проект документа Европейской комиссии, пишет, что главный европейский исполнительный орган намерен пересмотреть свои программы по оказанию иностранной помощи, как это сделали Соединённые Штаты Америки с USAID.
По данным издания, новый подход Европейской комиссии в данном вопросе будет более прагматичен и ориентирован на партнёров, с учётом стратегических интересов Европейского союза. Отмечается, что Брюссель больше не может выполнять роль «донора последней инстанции». Среди своих приоритетов европейцы видят:
- усиление геополитического влияния;
- финансирование обороны, учитывая угрозы в Европе;
- снижение зависимости Африки от Китая;
- приоритет на стратегических партнёров, а не распределение средств исключительно по гуманитарным критериям.
Проект документа, на который ссылается Bloomberg, предусматривает, что бюджет Европейского союза составляет только 1% от ВВП всех стран-участников сообщества (около 180 миллиардов евро). Тем не менее, европейский бюджет перегружен различными потребностями, начиная от развития «зелёной энергии», заканчивая безопасностью. Предполагается, что в ближайшее время Европейская комиссия предоставит рекомендации для следующего бюджета, который утверждается каждые семь лет (в данном случае - с 2028 по 2034 год).
Европейской комиссар по международному партнёрству Юзеф Сикела считает, что сейчас настал идеальный момент для того, чтобы Европейский союз предложил партнёрам правильные стимулы.