Отмечается, что новый подход будет более прагматичен и ориентирован на партнёров.

Издание Bloomberg, ссылаясь на проект документа Европейской комиссии, пишет, что главный европейский исполнительный орган намерен пересмотреть свои программы по оказанию иностранной помощи, как это сделали Соединённые Штаты Америки с USAID.

По данным издания, новый подход Европейской комиссии в данном вопросе будет более прагматичен и ориентирован на партнёров, с учётом стратегических интересов Европейского союза. Отмечается, что Брюссель больше не может выполнять роль «донора последней инстанции». Среди своих приоритетов европейцы видят:

усиление геополитического влияния;

финансирование обороны, учитывая угрозы в Европе;

снижение зависимости Африки от Китая;

приоритет на стратегических партнёров, а не распределение средств исключительно по гуманитарным критериям.

Проект документа, на который ссылается Bloomberg, предусматривает, что бюджет Европейского союза составляет только 1% от ВВП всех стран-участников сообщества (около 180 миллиардов евро). Тем не менее, европейский бюджет перегружен различными потребностями, начиная от развития «зелёной энергии», заканчивая безопасностью. Предполагается, что в ближайшее время Европейская комиссия предоставит рекомендации для следующего бюджета, который утверждается каждые семь лет (в данном случае - с 2028 по 2034 год).

Европейской комиссар по международному партнёрству Юзеф Сикела считает, что сейчас настал идеальный момент для того, чтобы Европейский союз предложил партнёрам правильные стимулы.