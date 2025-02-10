Свои заявлением израильский премьер подтвердил, что Тель-Авив продолжает применять силу в анклаве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед заседанием правительства заявил, что рассчитывает на выполнение палестинским движением ХАМАС условий мирного соглашения, в рамках которого в секторе Газа установлен режим прекращения огня.

При этом глава израильского правительства подчеркнул, что Тель-Авив обеспечивает соблюдение данного соглашения, применяя силу. Он подтвердил, что израильская армия действует как в секторе Газа, так и в Ливане - в обеих зонах, где установлен режим прекращения огня. Неоднократно появлялась информация о том, как израильские военные наносят ответный или превентивный огонь по позициям противоположной стороны конфликта, если соглашение не предусматривает их присутствие там.

Что касается его визита в Соединённые Штаты Америки, израильский премьер назвал «исторической» встречу с Дональдом Трампом и другими высокопоставленными американскими чиновниками, отметив, что она принесёт невероятные достижения, которые обеспечат безопасность Израиля на поколения вперёд.

Биньямин Нетаньяху в очередной раз подтвердил, что Трамп согласен с необходимостью достижения Тель-Авивом всех целей операции в секторе Газа, в частности когда речь о ликвидации ХАМАС и освобождении всех израильских пленных. Виденье американского президента на ситуации он назвал «революционным, творческим», но не привёл подробностей.