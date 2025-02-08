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Nacvark
Минобороны США Пит Хегсет примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины
Об этом сообщается на сайте Пентагона.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объявили, что министр обороны страны Пит Хегсет в начале следующей недели покинет Вашингтон и отправится в недельное турне по странам Европы.

Как сообщается, в первую очередь американский министр посетит Германию, где расположены штаб-квартиры Европейского (USEUCOM) и Африканского (AFRICOM) командований Армии Соединённых Штатов Америки. Хегсет проведёт встречу с высшим военным руководством, чтобы ознакомиться с оперативной обстановкой на обоих направлениях. Он также проведёт встречу с американскими военными, размещёнными на немецких территориях, подтвердив приверженность администрации Дональда Трампа к сохранению миссии в стране.

Следующей остановкой шефа Пентагона будет Брюссель, где он посетит заседание министров обороны стран-участников НАТО, а также совещание Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Примечательно, что ранее встречи UDCG проходили на американской военной базе в Германии «Рамштайн». Теперь, по всей видимости, формат встреч будет уже другим, ведь председательствовать на заседании будут не Соединённые Штаты Америки, а Великобритания.

Последней остановкой Пита Хегсета будет Польша. Американский министр проведёт встречу с польскими лидерами, обсудив прочее двустороннее оборонное сотрудничество и лидерство Польши как «образцового союзника в оборонных инвестициях».

На всех встречах новый глава Пентагона укажет на необходимость укрепления НАТО, повышения готовности к обороне и обеспечения того, чтобы Армия Соединённых Штатов Америки оставалась самой боеспособной силой в мире, демонстрируя мир через силу.

#сша #европа #пентагон #рамштайн #пит хегсет
Источник: defense.gov
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