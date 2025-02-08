Об этом сообщается на сайте Пентагона.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объявили, что министр обороны страны Пит Хегсет в начале следующей недели покинет Вашингтон и отправится в недельное турне по странам Европы.

Как сообщается, в первую очередь американский министр посетит Германию, где расположены штаб-квартиры Европейского (USEUCOM) и Африканского (AFRICOM) командований Армии Соединённых Штатов Америки. Хегсет проведёт встречу с высшим военным руководством, чтобы ознакомиться с оперативной обстановкой на обоих направлениях. Он также проведёт встречу с американскими военными, размещёнными на немецких территориях, подтвердив приверженность администрации Дональда Трампа к сохранению миссии в стране.

Следующей остановкой шефа Пентагона будет Брюссель, где он посетит заседание министров обороны стран-участников НАТО, а также совещание Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Примечательно, что ранее встречи UDCG проходили на американской военной базе в Германии «Рамштайн». Теперь, по всей видимости, формат встреч будет уже другим, ведь председательствовать на заседании будут не Соединённые Штаты Америки, а Великобритания.

Последней остановкой Пита Хегсета будет Польша. Американский министр проведёт встречу с польскими лидерами, обсудив прочее двустороннее оборонное сотрудничество и лидерство Польши как «образцового союзника в оборонных инвестициях».

На всех встречах новый глава Пентагона укажет на необходимость укрепления НАТО, повышения готовности к обороне и обеспечения того, чтобы Армия Соединённых Штатов Америки оставалась самой боеспособной силой в мире, демонстрируя мир через силу.