Для этого Дании необходимо будет воспользоваться 4 статьёй Вашингтонского договора.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в НАТО обсуждают возможное размещение контингента войск на территории Гренландии на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа и возникшего интереса у Соединённых Штатов Америки к острову.

По данным издания, один из вариантов реагирования как раз таки предусматривает усиление европейскими войсками тех регионов Арктики, которые Трамп считает проблемными в сфере безопасности. Представители десятка стран североатлантического альянса неформально обсуждают и варианты дальнейших действий, если Вашингтон попытается установить контроль над островом.

Как отмечает The Daily Telegraph, страны-участники усомнились в том, что сценарий с угрозой Гренландии со стороны Соединённых Штатов Америки подходит под пятую статью Вашингтонского договора, регламентирующую положение о коллективной обороне, ведь в таком случае необходимо согласие на ввод войск от всех участников НАТО. Наиболее подходящим было бы обращение Дании к четвёртой статье Вашингтонского договора, предусматривающей консультации с другими участниками НАТО на случай, если страна испытывает угрозу своему суверенитету или территориальной целостности.

Ряд европейских стран, в частности Франция, уже ранее предлагали Дании помощь в обеспечении безопасности Гренландии путём ввода их войск. Со стороны Копенгагена реакции не последовало.