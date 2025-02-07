На прошлых выборах он уступил действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве лишь в 1% голосов.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью местному изданию Folha de S. Paulo заявил, что в случае его избрания следующим главой государства он пойдёт по стопам действующего американского президента Дональда Трампа и выведет страну из ряда международных организаций, в частности из состава БРИКС и Всемирной организации здравоохранения.

Бразильский политик также сообщил о своих намерениях заключить военное соглашение между Бразилией и Соединёнными Штатами Америки, в рамках которого они будут вместе осуществлять борьбу с терроризмом на границе с Парагваем и Аргентиной. Более того, он готов предоставить Вашингтону право на создание военной базы на стыке между тремя странами.

Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год. На выборах 2022 года он уступил своему оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве, набрав 49,10% голосов против 50,90%. Впоследствии политик призывал своих избирателей к организации протестного движения, за что был лишён права баллотироваться на пост главы государства до 2030 года. Тем не менее, Болсонару уверен, что политическая ситуация позволит ему выдвинуться на пост президента раньше этого срока. Следующие президентские выборы в Бразилии пройдут в 2026 году.