В 2024 году израильская разведка подорвала средств связи членов ливанской шиитской группировки.

В сентябре 2024 года в Ливане в течение двух дней произошёл массовый подрыв пейджеров, которыми обладали участники ливанской шиитской группировки «Хезболла». Как выяснилось позже, это была операция израильских спецслужб, которая планировалась на протяжение многих лет. В итоге ливанская группировка накануне израильской наземной операции лишилась средств связи, а число раненых оценивается в тысячи.

По итогам пятичасовой встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским президентом Дональдом Трампом, глава израильского правительства подарил своему коллеге два пейджера - обычный и золотой, как память о проведённой израильскими спецслужбами операции по подрыву средств коммуникации «Хезболла». Об этом сообщает советник Нетаньяху по политическим вопросам Дмитрий Гендельман.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал операцию израильской разведки «грандиозной», а также вручил израильскому премьеру подписанное им совместное фото со встречи, где был текст «Биби (прозвище Биньямина Нетаньяху - ред), великий лидер».

Что касается самой встречи между Нетаньяху и Трампом, Дмитрий Гендельман назвал её дружественной, исторической, с последствиями для будущего Израиля.