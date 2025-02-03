Об этом сообщил американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что в Южно-Африканской Республике «конфискуют землю» и плохо обращаются с определёнными классами людей. Он подчеркнул, что об этой ситуации не упоминают леворадикальные средства массовой информации, хотя речь идёт о «массовом нарушении прав человека».

Трамп пообещал, что Вашингтон не будет терпеть и предпримет действия. Он анонсировал прекращение всех американских программ финансирования южноафриканского государства до тех пор, пока не будет завершено полноценное расследование данной ситуации.

При этом американский президент не привёл каких-либо доказательств своим словам и не указал на ситуации, из-за которых он пришёл к такому выводу. За последнее время средствах массовой информации не обсуждалась тема нарушения прав человека в Южной Африки. Единственное недавнее событие - принятие южноафриканским парламентом нового закона о экспроприации собственности, который, в отличие от предшествовавшего демократического документа, допускает отчуждение земли без какой-либо компенсации со стороны государства и указания конкретной причины. Южноафриканские власти могут конфисковать любой земельный участок «для общественных целей или в общественных интересах».

Известно, что в 2023 году Соединённые Штаты Америки направили Южной Африке около 440 миллионов долларов помощи. При этом южноафриканский президент Сирил Рамафоса не обеспокоен возвращением Дональда Трампа в Белый дом и рассчитывает на сотрудничество.