Власти Норвегии не видят доказательств причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море.

Неделю назад в Балтийском море был повреждён подводный кабель на участке «Вентспилс - Готланд», принадлежащий «Латвийскому государственному радиотелевизионному центру» (LVRTC). Сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент, считая диверсию одной из вероятных причин повреждения подводного кабеля.

В рамках разбирательств 31 января было задержано норвежское судно Silver Dania, экипаж которого (11 человек) полностью состоит из граждан России. Стало известно, что норвежская полиция отпустила грузовое судно после проведения ряда следственных мер.

Как отмечает прокурор округа Ронни Йоргенсен, у полиции нет каких-либо причин, чтобы и дальше удерживать Silver Dania в местном порту, поскольку по итогам проведённых следственных мероприятий следствие не пришло к выводам, подтверждающим причастность судна к происшествию. Отмечается, что весь экипаж и компания-судовладелец сотрудничают с норвежскими властями, а само судно покинет страну в ближайшие часы (на момент публикации, вероятнее всего, уже покинуло).

Расследование инцидента с повреждением подводного кабеля на участке «Вентспилс - Готланд» оператора LVRTC в Балтийском море продолжается.