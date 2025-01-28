Политики провели вчера телефонный разговор.

Вчера Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсудив с ним углубление стратегического сотрудничества, а также региональные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе.

Помимо этого, как отмечают в заявлении Белого дома, американский президент подчеркнул важность увеличения Индией закупок американского оборудования в сфере безопасности, тем самым продвигая справедливые двусторонние торговые отношения.

Оба лидера подтвердили приверженность к развитию стратегического партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Индией. Они обсуждали и запланированную поездку индийского премьера в Вашингтон.

Примечательно, что Индия является одним из источников легальной миграции в Соединённые Штаты Америки. Более того, американские власти поддерживают миграцию индийцев в штаты, а Дональд Трамп в первый же день своего президентского срока подписал указ, позволяющий американским компаниям привлекать к работе квалифицированных иностранных специалистов. В то же время Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио указывает на готовность индийского правительства способствовать возвращению индийцев, незаконно мигрировавших в штаты.