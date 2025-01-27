Учитывая, что уже были прецеденты и с возвращением, эфиопские власти имеют шансы добиться положительного решения.

Издание The Daily Telegraph узнало о развёрнутой правительством Эфиопии кампании, направленной на возвращение похищенных Великобританией в 19 веке национальных сокровищ. Речь идёт об артефактах, которые стали трофеями британской армии, свергнувшей императора Теодроса II в ходе англо-эфиопской войны (1867 - 1867, вызвана арестом британских дипломатов в Эфиопии).

По данным издания, Управление защиты эфиопского наследия в составе Министерства туризма Эфиопии развернёт крупную пиар-компанию, а также запустит петицию, чтобы усилить давление на Лондон для возвращения памятников культуры и священных предметов. Речь идёт о вывезенных британскими солдатами древних рукописях, иконах, богослужебных книгах, крестах, украшений, корон и кубков. Некоторые предметы уже находятся в личных коллекциях, а некоторые - в музеях и библиотеках Великобритании.

В конечном итоге эфиопские власти официально обратятся в правительству Великобритании, попросив вернуть им предметы культурного наследия.

Стоит отметить, что ранее британские власти уже возвращали Эфиопии памятники национальной истории и культуры. Так, например, в ноябре 2024 года эфиопские власти за более чем год приложенных усилий добились возвращения щита императора Теодроса II, который был выставлен на аукцион Anderson & Garland в Ньюкасле. Однако потомок императора смог добиться возвращения похищенного артефакта, избежав аукционных торгов.