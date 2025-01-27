Однако отправлять свою армии на территорию Украины белорусский президент не планирует.

Известно, что сейчас в Европе обсуждают отправку миротворческих сил на территорию Украины в случае установления режима прекращения огня в зоне боевых действий. Украинские власти хотели бы увидеть на своих территориях как минимум 200 тысяч западных миротворцев, но пока что иностранные средства массовой информации пишут о цифрах в пределах 50 - 70 тысяч военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, признав, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин будет не в восторге от отправки западных миротворцев на украинские территории, ведь речь идёт о целой армии.

Белорусский президент считает, что наиболее подходящим была бы отправка миротворцев из Белоруссии. Как утверждает он, только белорусские военные смогут обеспечить, чтобы «было так, как договорятся», а миротворцы из других стран «будут тянуть только на Запад или Восток». В то же время Лукашенко подчеркнул, что не собирается отправлять своих военных на территорию Украины. Оно и понятно, ведь для этого понадобится отправить всю белорусскую армию.

Александр Лукашенко предрёк, что насчёт миротворческих сил на территории Украины возникнет очень серьёзный спор. В конечном итоге «кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты» - заключает белорусский президент.